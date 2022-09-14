"ЗСУ їх перемелять і не помітять": Арестович про те, як Пригожин вербує в'язнів на війну проти України

Це - кульмінація поразки Росії у війні проти України, хоча відео Пригожина із в'язниці "злили" самі росіяни, щоб залякати українців.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Відео з тим, як Пригожин вербує засуджених на війну проти України Росія сама "злила". Це для того, щоб лякати українців, а інші засуджені думали і чи не варто піти на війну, мовляв жорсткий чувак вербує на війну, все чітко, "Росія - це сила" і всяке таке. Що стосується засуджених, які воюють, - це коли 15 людей у камері і вони загрожують тим, у кого немає ножів. А на полі бою працює військова машина і там потрібно мати певні навички. Тюрма здоров'я не додає, там військових навичок не навчають. Тому ті, кого призвали у ЗСУ - перемелять це все і навіть не помітять. Коли путінська Росія впаде, це відео матиме своє місце. Це - кульмінація падіння великої імперії, бо більшої ганьби, ніж коли така велика держава, постійний член Радбезу ООН відправляє друга Путіна знімати таке відео - це сором", - сказав Арестович.

Нагадаємо, наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають кухарем Путіна, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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