ЗСУ перетворили техніку на металобрухт: найдорожчі втрати Росії у війні проти України

ЗСУ перетворили техніку на металобрухт: найдорожчі втрати Росії у війні проти України

Від початку війни президент РФ Володимир Путін вже втратив $34 млрд. При цьому найдорожчою статтею видатків є знищена військова техніка — $230 млн в день.

Втрата військової техніки РФ коштує Путіну $230 млн в день. Наразі Путін уже витратив 34 мільярди доларів на війну в Україні, щодва дні до цієї суми додається ще один мільярд

Про це повідомляє німецьке видання Focus.de.

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За 70 днів війни проти України Росія втратила понад 7 тисяч одиниць бойової техніки. На кінець квітня втрати російської армії оцінювалися більш ніж у 16 ​​мільярдів доларів.

Найдорожчою стала втрата ракетного крейсера “Москва”, вартістю 750 мільйонів доларів. Цей корабель брав участь у захопленні українського острова Зміїний. Потопили гордість російського флоту українські ракети “Нептун”. Росія спростовує інформацію про удар ракетами: за офіційною версією РФ, на кораблі просто розпочалася пожежа і здетонували боєприпаси. Пізніше Міноборони РФ повідомили, що крейсер затонув під час відбуксування до порту.

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До вибуху на “Москві” найдорожчою тратою для Росії був великий десантний корабель “Саратов” – 400 мільйонів доларів. Затонув він 24 березня після обстрілу українськими ракетами. “Саратов” доправляв військову техніку окупантам та брав участь у анексії Криму 2014 року.

ru.wikipedia.org

На третьому місці - десантний літак ІЛ-76. Його вартість – 86 мільйонів доларів. Літак був збитий 26 лютого з російським десантом на борту.

uk.wikipedia

На Харківському напрямку ЗСУ знищили танк Росії - Т-90М. На думку європейських експертів, Т-90М є найтехнологічнішим і найбоєздатнішим танком у Росії. Вартість танка Т-90М залежить від версії та комплекту модернізації - експортна вартість становить близько 2,5 млн доларів, а вартість наймодернізованішої версії сягає 4,3 млн доларів.

У Топ-10 списку також:

винищувач Су-30 СМ. Їх українські військові знищили 10 одиниць. Вартість кожного - 50 мільйонів доларів

винищувач-бомбардувальник Су-34. Таких знищено близько 20. Вартість одного - 40 мільйонів доларів

винищувач Су-35. Знищено три одиниці. Вартість кожного - 32 мільйони доларів

літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП. Ліквідована одна одиниця. Ціна - 30 мільйонів доларів

командирський бойовий гелікоптер Ка-52. Знищено 10 одиниць. Вартість - 16 мільйонів доларів

ударний гелікоптер Ка-50, вартістю 16 мільйонів доларів

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" С-1, вартістю 14 мільйонів доларів

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" (жестовою мовою)

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