Російські окупанти розстріляли шестеро полонених українських воїнів на позиції Музей ("Зеніт") в Авдіївці, які залишилися під час відходу української армії.

ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції "Зеніт".

Про це повідомив у коментарі LIGA.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт". Російські окупанти розстріляли шестеро полонених українських воїнів на позиції Музей ("Зеніт") в Авдіївці, які залишилися під час відходу побратимів.

Пізніше журналісти, а також рідні впізнали воїнів з відео, яке поширилося пропагандисти у Мережі, про що повідомили аналітики DeepState.

На кадрах видно розстріляні тіла, які лежать у приміщенні Гаража №1. Музей був розташований на території колишньої в/ч Зеніт.

Зокрема, Катерина, брат якої — Іван Житник з позивним "Джанго" — два роки в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ, розповіла журналістам "Слідства.Інфо" про те, що їй подзвонив Іван і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

Нагадаємо, ТСН.ua вже пубілкував розповіді військових, які вибралися із пекла Авдіївки.

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