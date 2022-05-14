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ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку: ситуація в Харківській області

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ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку: ситуація в Харківській області

ФОТО: Олег Синєгубов / Telegram

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, однак зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області.

Найгарячішою точкою в Харківській області залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ. Ворог по деяким напрямкам відступає.   

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що від обстрілів окупантів потерпають Чугуїв, Дергачі, Золочів та Лозова Харківської області.

"Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби", - наголосив він.

Він також закликав мешканців звільнених населених пунктів не поспішати повертатися додому, скільки, відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. 

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, скоріше за все, армія Росії вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова.

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