"ЗСУ під час контрнаступу повернули більше територій, ніж РФ захопила взимку" - Воллес

Під час контрнаступу, який триває, Збройним силам України вже вдалося відвоювати більше територій, ніж Росія захопила за свою зимову операцію.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес .

Він зазначив, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний тактичний прогрес. Зокрема, ЗСУ проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

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"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.

Додамо, Силі оборони України розпочали дії по всій лінії фронту, зокрема, одні з найважчих боїв відбуватимуться нині на Сході України. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію нові підрозділи.