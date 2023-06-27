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"ЗСУ під час контрнаступу повернули більше територій, ніж РФ захопила взимку" - Воллес

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"ЗСУ під час контрнаступу повернули більше територій, ніж РФ захопила взимку" - Воллес

ЗСУ проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках. / Фото: Associated Press

Українські війська продовжують наступати одразу на кількох напрямках.

Під час контрнаступу, який триває, Збройним силам України вже вдалося відвоювати більше територій, ніж Росія захопила за свою зимову операцію.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес .

Він зазначив, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний тактичний прогрес. Зокрема, ЗСУ проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.

Додамо, Силі оборони України розпочали дії по всій лінії фронту, зокрема, одні з найважчих боїв відбуватимуться нині на Сході України. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію нові підрозділи.

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Дата публікації
Перегляди
1520
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