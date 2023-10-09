ЗСУ під час унікальної операції на Бахмутському напрямку взяли в полон російського майора: з’явилося відео

Тепер окупант — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу.

Українські військові взяли у полон командира добровольчого батальйону армії Росії.

Про це повідомили в пресслужбі 3 окремої штурмової бригади.

Як стало відомо, українські військові під час унікальної спецоперації на Бахмутському напрямку захопили російського майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72 ОМСБР Росії.

Сам російський окупант під час спілкування з ЗСУ розповів, що поранення отримав осколкове, в той час як інші військові РФ втекли з позиції після того, як її почали штурмувати українські Сили оборони.

“Тепер він — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: “Тут пи*да скільки полегло”, — наголосили в 3 окремій штурмовій бригаді.

ЗСУ під час операції на Бахмутському напрямку взяли в полон російського майора

Нагадаємо, що в Кремлі сподіваються, що війна в Ізраїлі вплине на постачання озброєння до України.

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