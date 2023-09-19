ЗСУ під час звільнення Кліщіївки взяли у полон сержанта батальйону "Ахмат" (відео)

Окупант кричав, що поранений та ховався в підвалі.

Українські військові під час звільнення Кліщіївки взяли в полон пораненого військового РФ. Він виявився сержантом батальйону “Ахмат”.

Відповідне відео оприлюднили в МВС України.

Як стало відомо, під час зачистки останньої вулиці в звільненій Кліщіївці прикордонники “Сталевого кордону” Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ. Він виявився сержантом розвідувального підрозділу батальйону “Ахмат”.

На кадрах видно, українські військові пересуваються зруйнованим населеним пунктом. В одному з будинків ЗСУ виявили окупанта, який сам їм кричав “брати, допоможіть, я 300”.

ЗСУ під час зачистки Кліщіївки взяли у полон сержанта із батальйону “Ахмат”

Нагадаємо, що окупанти атакували ЗСУ у спробі повернути позиції в районі Кліщіївки, Андріївки та Роботиного.

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