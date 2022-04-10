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ЗСУ під Ізюмом ліквідували велику колону техніки російських окупантів - Синєгубов

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ЗСУ під Ізюмом ліквідували велику колону техніки російських окупантів - Синєгубов

Українські воїни продовжують сміливо захищати державу.

Збройні сили України ліквідували велику колону російської техніки, яка прямувала у бік міста Ізюм на Харківщині. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що в ніч проти 10 квітня українським захисникам вдалось знищити велику колону російської техніки та ліквідувати окупантів, які рухались в бік Ізюма. 

"Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми", - повідомив Синєгубов. 

Також наразі триває евакуація людей з Лозової. Місто покинуло уже 20 тис. його мешканців. 

Раніше повідомлялось, що супутник зафіксував 12-кілометрову військову колону РФ у напрямку Харкова. 

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