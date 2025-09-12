ЗСУ під загрозою оточення: експерт назвав небезпечну ділянку фронту

ЗСУ / © Associated Press

Окупаційні війська РФ прагнуть оточити підрозділи українських Збройних сил у Покровську і Костянтинівці Донецької області.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю ”Главреду” .

За його словами, після встановлення контролю над трасою Покровськ — Костянтинівка саме Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу окупаційних військ.

“Ситуація погіршується тим, що в напрямку міста росіяни контролюють панівні висоти, адже Костянтинівка розташована в низині. Це створює серйозні проблеми як для місцевих жителів, так і для Сил оборони. Ворог здатен тримати під вогневим контролем тилові локації української армії та все місто”, — наголошує експерт.

Снєгирьов каже, що удар по Костянтинівці 3 вересня, коли загинуло дев’ять осіб, підтверджує використання росіянами ствольної артилерії.

Він також попереджає про те, що на Покровському та Костянтинівському напрямках РФ намагається створити оперативне оточення Сил оборони України.

“Покровськ і Костянтинівка — великі промислові міста. Якщо їх штурмувати в лоб, це призведе до численних втрат особового складу. Це показав досвід боїв за Бахмут, який росіяни штурмували 9 місяців і втратили там понад 100 тисяч своїх військових. Навіть Часів Яр — невеличке десятитисячне місто порівняно з Покровськом чи Костянтинівкою — окупанти безуспішно штурмують уже 1,5 року”, — додав Снєгирьов.

Нагадаємо, ISW в своєму останньому звіті заявив, що армія РФ наближається до важливого міста в Донецькій області. Її війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка — Дружківка. Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, щоб захопити всю Донецьку область, зокрема міста-фортеці Краматорськ і Слов′янськ.