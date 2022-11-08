ЗСУ підбили танк окупантів, "зміцнений" краденими каналізаційними люками (відео)

Щоб вижити, ворог вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів.

ЗСУ на Херсонщині підбили російський танк, на який окупанти причепили як "додаткову броню" викрадені каналізаційні люки.

Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило в Мережі.

Також публіковане відео зі знищенням військової техніки та особового складу російських військ.

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"Ворог для того щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так, на одному з підбитих танків виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження", – йдеться у повідомленні командування ДШВ.

Там наголосили, що це не допомогло загарбникам врятуватися.

Вкрадені каналізаційні люки не змогли захистити російських танкістів від справедливого покарання На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів. Так на відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора. Хочеться зауважити, що ворог, для того щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили “додаткову броню”, а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все рівно один. Так і надалі буде з кожним загарбником! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні! Служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України #stoprussia #ДШВ #ЗСУ #Завжди_Перші #UkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForces #WarInUkraine #RussianAggression #BattleOfUkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForcesHeroes Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Вівторок, 8 листопада 2022 р.

Нагадаємо, українські морпіхи на Луганщині залишили окупантів без палива, знищивши їхній склад. У Мережі опубліковане відповідне відео.

Водночас українські пілоти завдали понад 20 ударів по місцях розміщення ворожої техніки та особового складупротягом 7 листопада.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, як напередодні Сили оборони поцілили у ворожий склад на Луганщині та знищили ворожу техніку на Херсонщині.

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