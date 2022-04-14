ЗСУ підірвали міст з російською технікою, що прямувала на Харківщину (фото)

ЗСУ підірвали міст з російською технікою, що прямувала на Харківщину (фото)

Оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі.

Група Сил спеціальних операцій Збройних сил України підірвала міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму Харківської області.

Про це 14 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що українські захисники виявили бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали окупантів, що рухалися на підсилення свого угруповання. ЗСУ встановили маршрут ворожої колони, здійснили дорозвідку та визначили місце встановлення зарядів.

"Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону", - зазнасили у Генштабі.

Підірвавши міст із росіянами, оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили бійці із Сил оборони України.

Нагадаємо, на кордоні України з Білорусю на блокпостах окупанти лякають людей нападом України. Росіяни та поліція РБ проглядають телефони.

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог продовжує постійно атакувати Харків

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