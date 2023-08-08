ЗСУ підійшли до другої лінії оборони РФ на Запоріжжі – екскомандир "Айдару"

Сили оборони вже тривалий час проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій області. У трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів екскомандир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий.

Він також зазначив, що Запорізький напрямок є вирішальним, а місто Токмак є ключем до Мелітополя і Бердянська.

Євген Дикий розповів, що ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони росіян у Запорізькій області, а на другу вийшли в трьох точках – Роботине, Оріхів, Старомайорське.

"Це три лінії, де ми найближче до прориву другої лінії, саме "лінія Суровікіна" розпіарена. Вона сильно відрізняється від першої лінії. Я не беруся говорити, яка з них простіша. Там простої немає, там дуже складно на обох. Але вони по-різному зроблені", — зазначає Євген Дикий.

Він додав, що перша лінія оборони росіян являла собою майже тотальні мінні поля, а от оборонні пункти були розкидані на різних висотах. Їх і брали українські захисники.

"Друга лінія зроблена у інший спосіб. Там менша щільність мінних загороджень, бо інакше вони просто не змогли б їздити між першою і другою своїми лініями. А натомість сама лінія оборони – це майже суцільні пару сотень кілометрів пов'язаних між собою земляних траншей", – резюмував Дикий.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла про просування ЗСУ після прориву першої лінії оборони РФ на півдні України.

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