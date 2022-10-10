ЗСУ впритул підійшли до Сватового: Арестович описав воєнну ситуацію поблизу міста

Звільнення Сватового - це ключ до деокупації Сєвєродонецька та Лисичанська.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили підійшли близько до Сватового Луганської області. Однак росіяни ще намагаються воювати за це місто, а саме не залишають спроб контратакувати.

Про це розповів Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" у понеділок, 10 жовтня.

"Наші війська вже дуже близько до Сватового. От така історія, дивись, щось станеться. Вони намагаються там "героїчно" контратакувати, хотіли "потужний" контрудар завдати, але не вийшло, бо частина з них незадовго до удару померла", - розповів він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь припустив, що після деокупації Сватового у росіян посиплеться фронт на Луганському напрямку. Він наголосив, що окупанти мали час закріпитися на вигідних рубежах поблизу міста, проте не зробили цього.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович впевнений, що ЗСУ накопичили достатньої сили для подальшого наступу на Луганщині та найближчим часом звільнять Сватове та Кремінну. Однак щодо часу, експерт відповів, що відбудеться це протягом "кількох днів".

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