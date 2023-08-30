ЗСУ підняли прапор на лівобережній Херсонщині: Гуменюк розповіла, кому був адресований меседж

На лівобережжі в окупантів агонія, пов'язана з давно анонсованими “виборами”.

Підняття прапора українськими військовими над невеличким поселенням на лівому березі Херсонщини, що знаходиться в сірій зоні, є важливим символічним кроком для підняття настрою і духу людей, які переживають окупацію.

Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що робота над звільненням Херсонщини триває, але потребує режиму тиші.

За словами Гуменюк, говорити про суттєві успіхи на лівому березі Дніпра ще зарано. Вона називає підняття прапора “акцією підтримки для людей, які перебувають на окупованих територіях”.

“На лівобережжі в окупантів агонія, пов'язана з давно анонсованими “виборами”. Цим вони хочуть знову проголосити своїми так звані “нещодавно приєднані землі”. Місцевим, які перебувають під окупацією, дуже потрібна підтримка для того, щоб вони розуміли, що Сили оборони знаходяться поруч і роблять свою роботу”, — зазначила очільниця пресцентру “Південь”.

Говорити про інші деталі операції поки що не можна через режим бойової тиші. Однак, переконана Гуменюк, подальше звільнення Херсонщини є очевидним і для українських військових, і для окупантів.

Нагадаємо, 29 серпня з'явилося відео, як українські військові підняли перший прапор на лівому березі Херсонської області.

Крім того, військовий оглядач Владислав Селезньов розповів Суспільному, що на лівобережній Херсонщині, зокрема на Кінбурнській косі, працюють українські розвідники.

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