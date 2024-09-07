ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор у центрі Нью-Йорка Донецької області

Контроль ворога в центрі Нью-Йорка частковий, тому заяви про повну окупацію наразі не відповідають дійсності.

Українські військові розгорнули синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі селища Нью-Йорк Донецької області.

Відповідні кадри опублікував портал DeepState.

Повідомляється, що прапор встановили бійці 2-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", — зазначають аналітики DeepState.

Нагадаємо, 21 серпня ситуація в Нью-Йорку була складною, але росіяни не контролювали селище, як стверджували російські «блогери». 6 вересня бригада Азов відновила частину контролю над Нью-Йорком, деблокувала оточених українських військових і витіснила росіян з Фенольного заводу.

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