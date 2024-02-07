ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівобережжі Херсонщини (відео)

Таким чином українські воїни спростували заяви Z-пропагандистів щодо втрати контролю ЗСУ над селом.
Сили оборони підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Дніправ у Херсонській області.
Відео опублікував Телеграм-канал DeepState.
На кадрах можна побачити, що земля довкола прапору – у вирвах від артилерійських ударів росіян, а довкола нема жодної вцілілої будівлі.
Таким чином ЗСУ спростували заяви російської пропаганди, що українські війська на лівобережному плацдармі були витіснені до Дніпра.
"Росіяни у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і на перекір всій російській пропаганді...", – йдеться в повідомленні.
Проте в DeepState зауважують, що у Кринках важкі бої тривають і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити українських бійців, а також велику увагу зосереджує переправі та правому берегу.
Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що ЗСУ закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, у районі населеного пункту Кринки.
16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний. Військовий "Мадяр", обурено прокоментував цю статтю.
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