ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівобережжі Херсонщини (відео)

Сили оборони підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Дніправ у Херсонській області.

Відео опублікував Телеграм-канал DeepState.

На кадрах можна побачити, що земля довкола прапору – у вирвах від артилерійських ударів росіян, а довкола нема жодної вцілілої будівлі.

ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівому березі Херсонщини

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Таким чином ЗСУ спростували заяви російської пропаганди, що українські війська на лівобережному плацдармі були витіснені до Дніпра.

"Росіяни у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і на перекір всій російській пропаганді...", – йдеться в повідомленні.

Проте в DeepState зауважують, що у Кринках важкі бої тривають і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити українських бійців, а також велику увагу зосереджує переправі та правому берегу.

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що ЗСУ закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, у районі населеного пункту Кринки.

16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний. Військовий "Мадяр", обурено прокоментував цю статтю.

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