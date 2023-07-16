ЗСУ підрахували втрати РФ за цей тиждень: десятки танків та тисячі окупантів

Лише протягом тижня росіяни втратили понад 20 танків у війні проти України.

Збройні сили України протягом цього тижня знищили 3640 російських окупантів та 29 російських танків. Окрім цього, вдалось створити умови для подальшого прориву українських військових.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, у період від 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено один гелікоптер, дві ракети та 135 БпЛА окупантів.

ЗСУ також знищили:

29 танків;

62 бойових броньованих машини;

115 артилерійських систем;

13 РСЗВ;

12 установок ППО;

115 одиниць автотехніки;

38 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 16 липня у Страткомі ЗСУ повідомили про удари по складу з ракетним озброєнням у тимчасово окупованому селищі Ювілейному біля Луганська (відео).

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