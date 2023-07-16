Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ підрахували втрати РФ за цей тиждень: десятки танків та тисячі окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ підрахували втрати РФ за цей тиждень: десятки танків та тисячі окупантів

ЗСУ підрахували втрати Росії за цей тиждень. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Лише протягом тижня росіяни втратили понад 20 танків у війні проти України.

Збройні сили України протягом цього тижня знищили 3640 російських окупантів та 29 російських танків. Окрім цього, вдалось створити умови для подальшого прориву українських військових.  

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, у період від 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено один гелікоптер, дві ракети та 135 БпЛА окупантів. 

ЗСУ також знищили: 

  • 29 танків;
  • 62 бойових броньованих машини;
  • 115 артилерійських систем;
  • 13 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 115 одиниць автотехніки;
  • 38 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 16 липня у Страткомі ЗСУ повідомили про удари по складу з ракетним озброєнням у тимчасово окупованому селищі Ювілейному біля Луганська (відео).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
754
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація