ЗСУ підтвердили, що завдали комбінованого удару по аеродрому окупантів в Криму

Українські військові завдали комбінованого удару по військовому аеродрому в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це повідомили в телеграм-каналі “СтратКом ЗСУ”.

Як зазначається, в ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Слава Збройним силам України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі проти 21 вересня Служба безпеки та Військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети "Нептун". Наразі офіційних коментарів про удар немає.

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