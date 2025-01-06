ЗСУ пішли у наступ під Курськом, росіяни в паніці: що відбувається просто зараз

У росіян – паніка. Кажуть, що Сили оборони України активізували свої дії в Курській області. Наразі окупантам не вдається виконати чергове завдання Путіна та витіснити українські війська. Водночас важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог має успіхи.

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Що відбувається на Курщині

Зранку 5 січня у рашистів почалася справжня паніка. Кілька російських так званих воєнкорів повідомили про наступ української армії в Курській області. Про це повідомив і голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Новини прокоментував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак, написавши: "Курщина, хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує".

Як відомо, прорив українських військ на територію Курщини був однією з найголовніших подій у війні у 2024 як і з військової, так і з політичної точки зору. І дійсно, російська пропаганда, яка акцентувала на "неможливості" загрози для території РФ, виявляється вразливою. Однак, Путін продовжує вважати пріоритетом наступ російських військ у Донецькій області. Попри те, що РФ залучила північнокорейські війська для відбиття Курщини в ЗСУ, наразі ця мета залишається не виконаною. Щобільше, за словами Володимира Зеленського, Північна Корея втратила у російсько-українській війні вже 3 800 людей вбитими та пораненими.

5 січня російські канали повідомили, що у новому українському наступі було задіяно бронетехніку, машини розмінування, а також засоби РЕБ, які, як стверджується, успішно протидіють російським безпілотникам. Канал "МІГ Росії" стверджує, що українські військові мають "локальні успіхи". Зокрема, точаться бої за село Бердин неподалік Великого Солдатського. Російські пропагандисти панікують, що ці дії можуть бути просто відволікаючими маневрами, і зазначають, що поки що рано говорити, чи стануть ці операції частиною чогось більш масштабного. Генштаб ЗСУ про спробу українського наступу поки не повідомляв. Незалежних даних щодо ситуації в Курській області на цей час немає. В умовах бойових дій, що активно ведуться, отримати такі дані важко.

Аналітики Діпстейт зазначають, що водночас на Курщині ворог проводить свій наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. І висловили обурення, що пропагандист Анатолій Шарій, який перебуває в Іспанії, анонсував наступальні дії ЗСУ, вказуючи точне місце штурму та майже точний час. За оцінками ISW, українські сили діють приблизно на 585 квадратних кілометрах у Курській області, і підтверджено, що російські сили відбили приблизно 483 квадратних кілометри території – приблизно 39% української виступальної території в цьому районі".

Боєць батальйону “Айдар” Станіслав Бунятов на позивний "Осман" зазначив, що рішення ворога про механізований штурм було прийнято у відповідь на наш наступ.

"Через втрату ряду позицій, серед ворожого командування почалася паніка, тили першої лінії опинилися на нульовій лінії. Техніка мала залучатися для штурму флангів, адже після ротації ворог активно досліджував їх корейськими "пішоходами", намагаючись виявити слабкі місця та поновити тиск, але її відправили в напрямку нашого кордону, де вона і була знищена. В наших рядах втрати також присутні, ворог активно працює авіацією та всіма наявними вогневими засобами по нашій техніці та піхоті, намагаючись не допустити подальшого просування"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиції Збройних сил України в Курській області РФ є важливими для будь-яких майбутніх переговорів. Блінкен наголосив, що адміністрація Джо Байдена, яка завершує свій термін, прагне зробити все можливе, щоб Україна мала сильну позицію для майбутніх переговорів. Він також повідомив, що за даними США, Росія розширює свою співпрацю з Пхеньяном, зокрема в обмін на направлення північнокорейських військових для участі у війні проти України. За його словами, навіть якщо переговори відбудуться, Україні все одно будуть потрібні "адекватні гарантії безпеки" для стримування Путіна, адже припинення вогню, ймовірно, не стане для воєнного злочинця останньою крапкою. Цитую, "його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переобладнатися і, зрештою, знову атакувати".

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що серед цілей операції в Курській області, які він може назвати – зупинка окупації Харківщини, запобігання захопленню Сумщини та Чернігівщини, знищення російських військ та відтягування сил РФ.

Наступ росіян на Покровському напрямку

Важкі бої не вщухають і на Покровському напрямку. Ворожа армія нещодавно просунулася на схід від Покровська на тлі відновлених наступальних операцій у цьому районі. Ймовірно, вони спрямовані на підтримку оточення Покровська з північного сходу. Про це пише Інститут вивчення війни. Капітан Національної гвардії, командир дивізіону артилерійської розвідки, Герой України Віталій Литвин в етері телемарафону “Єдині новини” заявив, що противник хоче захопити Покровськ, який потім може стати плацдармом для його просування в напрямку Костянтинівки.

Лейтенант Збройних Сил України на позивний "Алекс" розповів, що Нововасилівка та Новоєлизаветівка – два епіцентри бойових дій на Покровському напрямку, бої тривають вже в самих населених пунктах, штурми в основному з застосуваннями великої кількості піхоти та автомобільної техніки, намагаються за будь-яку ціну взяти ці н.п., щоб далі просуватись полями, що набагато простіше.

Курахівський напрямок

Український військовий на позивний “Мучной” повідомляє, що ворог все ж таки дотиснув західну частину Курахового та встановив триколор біля околиць промзони. Також росіяни завершили стабілізаційні заходи дач південніше міста. Тепер противник закріплюється та готується для контратак в напрямку Дачного. Так само північніше в н.п Петропавлівка ворог теж прорубив оборону та встановив свій прапор у центральній частині села, тривають бої ще за Слов'янку.

Як повідомлялося раніше, наступ Сил оборони України в Курській області має як військову, так і політичну мету. Втім, важливо бути реалістами в очікуваннях, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.

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