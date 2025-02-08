ЗСУ пішли у стрімкий наступ в Курській області: деталі Forbes про новий прорив

Українські війська скористалися паузою, яку вирішили взяти росіяни.
Російська армія після місяців безуспішних спроб витіснити ЗСУ з Курської області РФ взяла оперативну паузу для перегрупування. Українські військові скористалися цим моментом для контратаки.
Про це повідомляє аналітик видання Forbes Девід Акс.
За його даними, польові армії РФ і КНДР взяли "оперативну паузу" "5 лютого або трохи раніше...".
"Російським полкам був потрібен час для введення свіжих військ і заміни техніки. Очікувалося, що північнокорейський корпус чисельністю 12 тисяч солдатів у Курську буде замінений одним або двома свіжими полками з кількома тисячами солдатів", - йдеться у матеріалі видання.
Втім, українські Збройні сили скористалися цією паузою. Вони атакували та швидко просунулися на три милі за кількома напрямками на південно-східному краю Курського виступу. Зокрема, за даними Центру оборонних стратегій, українська армія здобула успіхи на південному заході від Махнівки, а також на півночі та сході від Черкаської Конопельки вздовж шосе Суджа-Обоянь. Окрім того, вони захопили щонайменше два населені пункти: Колмаків і Фанасіївка.
"У ЦОЗ зазначили, що бої в Черкаській Конопельці тривають. Якщо це правда, то росіяни в селищі були обійдені основною частиною української тактичної групи. Це означає, що вони були відрізані від основних російських сил далі на сході", - наголошує аналітик.
Своєю чергою, росіяни атакували ЗСУ FPV-безпілотниками. Українці втратили БМП, колісний бронетранспортер VAB, щонайменше одну вантажівку із захистом від мін і пару танків. Втім, ці втрати не сповільнили наступ.
Forbes наголошує, північнокорейські війська, які перебували в процесі відступу з Курської області, були змушені розвернутися і контратакувати українські сили.
"Бої тривають, але аналітики, які оновлюють остаточну карту контролю України, були достатньо впевнені в українських наступах, щоб відзначити їх на карті. Уперше за багато тижнів український виступ у Курську став більшим, а не меншим", - додає Акс.
Нагадаємо, минуло пів року від початку Курської операції. Це дозволило Україні "повернути війну додому" — на територію держави-агресорки.
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