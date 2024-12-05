ЗСУ пішли в контратаку в Курській області: у Forbes дізналися, чим усе закінчилося

Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії, що дало змогу просунутися Силам оборони далі.

Про це пише журнал Forbes.

Видання пише, що внаслідок атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів (17-ї важкої механізованої, 21-ї механізованої та 80-ї десантно-штурмової бригад) просунулися до південної околиці села Дар'їно.

"21 бригада направила в бій принаймні один зі своїх німецьких танків Leopard 2A6, а 17-та - радянські Т-64 або Т-72", - зазначають журналісти.

"Те, що українці взагалі змогли контратакувати, примітно. Загалом українські війська в Курській області поступаються за чисельністю російським утричі... Перейшовши в атаку, хай навіть ненадовго і в невеликих масштабах, українські сили кинули "кубик". Якщо це правда, що вони просунулися в Дар'їно і залишилися там, то їхня ставка, можливо, виправдалася", — зазначили у Forbes.

Раніше ЗМІ писали, що Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої у серпні. Це сталося на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін поставив завдання своїм військам відбити Курську область до 20 січня 2025 року. Тобто, до дня інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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