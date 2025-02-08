ЗСУ пішли в новий наступ на Курщині: експерт пояснив, як це вдалося

Днями українські Збройні сили здійснили контратаку та просунулися в Курській області. Наразі на території РФ тривають маневренні бойові дії.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Нам там вдалося знайти слабке місце і в такий спосіб просунутися. Ми будемо відштовхуватися від того, що сказав Володимир Зеленський — це 2,5 кілометра. Володимир Зеленський не називав, які населенні пункти вдалося Збройним силам України зайняти, але від російських джерел лунали дві позиції - це Черкаська Конопелька і Фанасєєвка", - зауважив Попович.

Росіяни визнали, що нібито були відбиті у ЗСУ "в кредит" деякі населені пункти на Курщині. Це також зіграло проти військ РФ. Зокрема, командування РФ спочатку заявило, що вони нібито повернули під свій контроль той чи інший населений пункт. Втім, наголошує Попович, насправді такого не було в реальності.

"А чому вони таке робили? Щоб отримати підвищення, отримувати винагороди, отримувати фінансові плюси, отримувати бойові нагороди тощо. І, скажімо так, головне командування російської армії було впевнено, що з тих чи інших населених пунктів ЗСУ вже витіснені, але насправді такого не було і наступ відбувся", - пояснив військовий експерт.

Зокрема це стало причиною, що просування виявилося раптовим для ворога. Адже воно сталося з тих населених пунктів, "які, за звітами, Російська Федерація вже контролювала".

"Тому і такий, знаєте, шоковий стан був трохи у росіян, після того, як вони дізналися, що там відбувається цей наступ", - додав він.

Нагадаємо, аналітики Deeep State повідомили, що українські військові просунулися на Курщині. Зокрема, біля Черкаської Конопельки

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