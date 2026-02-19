ЗСУ пішли в контратаку на одній з ділянок фронту: подробиці від військових

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росіяни продовжують стримувати навалу російських окупантів на південному фронті. Щоб не допустити прориву ворога до нових регіонів, Сили оборони України не обмежуються глухою обороною, а переходять до активних штурмових та контратакувальних дій.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Наразі епіцентром такої активності став Олександрівський напрямок.

За словами речника, обстановка на цій ділянці фронту залишається стабільно напруженою. Російське командування кидає сили вперед, намагаючись прорвати лінію оборони українських військ.

Головна мета загарбників — вийти до населеного пункту Покровське та безпосередньо наблизитися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

«Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись», — зазначив Волошин.

Щоб стабілізувати обстановку та збити наступальний потенціал російської армії, підрозділи ЗСУ проводять низку тактичних заходів.

Волошин наголосив, що Сили оборони здійснюють ефективні маневри, які завдають суттєвих втрат ворогу.

«Ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності», — пояснив речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, українські військові покращили свої позиції на стику Олександрівського (Дніпропетровщина) та Гуляйпільського напрямків.

За оцінкою військового оглядача Богдана Мирошникова, успіх став можливим завдяки виснаженню противника та затримці з підведенням його оперативних резервів, тоді як ЗСУ встигли накопичити відносно свіжі сили на визначених рубежах.

Водночас технічні труднощі ворога, зокрема з комунікацією, не мали вирішального впливу на перебіг бойових дій.