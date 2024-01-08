ЗСУ після отримання F-16 можуть звільнити лівобережжя Херсонщини - ЗМІ

Збиття кількох літаків РФ послабило тиск окупантів - це дозволило відбивати їхні атаки ще ефективніше.

Коли Україна отримає від Норвегії американські винищувачі F-16, може розпочатися контрнаступ на тимчасово окупованому березі Херсонської області.

Про це пише німецьке видання Welt.

Як зазначається, ЗСУ ще з жовтня минулого року утримують в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщині плацдарм. Водночас і збиття кількох літаків РФ послабило тиск окупантів - це дозволило відбивати їхні атаки ще ефективніше.

"Від українського плацдарму на Дніпрі до Криму всього приблизно 60 км. З розгортанням винищувачів F-16, які Норвегія передасть протягом найближчих кількох місяців, Україна може перейти від оборони до наступу", – йдеться в матеріалі видання.

Що цікаво, однією з головних причин зростання успіху контратак ЗСУ стане знищення радіолокаційних установок РФ та позиції їхньої ППО в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що під час ранкової атаки РФ по Україні силам ППО вдалося збити 18 ракет.

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