ЗСУ планують розширити категорії громадян для мобілізації: про кого йдеться

У ЗСУ назвали три категорії громадян, за рахунок яких планують збільшити кількість мобілізованих.

У ЗСУ планують розширити коло осіб, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

Про це у коментарі "Громадському" розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

Йдеться про такі категорії громадян:

громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

"Мета зазначених заходів – забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", – пояснили у Сухопутних військах.

Раніше нардепка Соломія Бобровська прокоментувала жорсткі методи мобілізації і попередила, що "суспільство вибухне скоро".

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