"ЗСУ почали певний рух": Арестович відзначив позитивний момент українських захисників на Сході

Найбільша небезпека чекає мирних жителів Харкова, Краматорська і Слов'янська, вважає Арестович.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прогнозує найближчим часом тяжкі бої на Сході, куди Росія останнім часом стягує війська та техніку.

Про це Арестович розповів в ефірі одного з національних телеканалів у неділю, 17 квітня.

Радник голови ОП відзначив позитивний момент, що Збройні сили України почали рух в східних та південних районах України.

"Це будуть важкі бої. Наші війська розпочали там певний рух ще вчора", - сказав Арестович.

Арестович попередив, що найбільша небезпека чекає мирних жителів Харкова, Краматорська і Слов'янська. "Велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними", - додав він.

Раніше заступниця міністра оборони Анна Маляр пояснила, що окупанти не можуть почати агресивний наступ на Донбасі, бо їх стримують українські сили.