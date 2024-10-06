Ймовірно, українські Збройні сили почали готувати Дніпропетровську область до оборони. Втім, інформація потребує підтвердження.

Про це повідомив французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х.

"Інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші - на шляху до Дніпра", - йдеться у повідомленні аналітика.

Укріплення на Донеччині. Фото: @clement_molin

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що військові скаржаться на провальну оборону поблизу двох міст на Донеччині - біля Гірника та Покровська. За цю оборони відповідала військово-цивільна адміністрація (ВЦА).

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