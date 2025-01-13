ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян - ISW

Українські військові почали атакувати російські тактичні командні пункти, а також позиції загарбників в районах біля лінії фронту. Таким чином ЗСУ ускладнюють загарбникам можливість командування й управління військами на лінії фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вказують, що ЗСУ 8 січня завдали удару по російському посту 8-ї армійської авіації, а також провели ряд атак на інші командні пункти загарбників.

Ймовірно ці зусилля направлені на зрив російських зусиль щодо логістики та оперативного планування. Це може вплинути на здатність загарбників проводити військові операції у західній частині Донецької області.

"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Новогродівці засвідчив, що наступ на Покровськ становитиме значну небезпеку для російських командирів.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС Росії у Світлодарську.

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