ЗСУ почали збивати FPV-дронами російські безпілотники Shahed - командувач Сил безпілотних систем

Україна має намір відповідати на кожну дію російських агресорів, тому наразі українські військові почали збивати ворожі безпілотники Shahed за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтервʼю виданню LIGA.net.

Він нагадав, що коли Росія почала запускати по Україні ударні безпілотники, ЗСУ створили тисячі мобільних вогневих груп, які продемонстрували високу ефективність. Проте ворог постійно адаптував тактику застосування та вдосконалював самі безпілотники.

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати шахеди FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", — наголосив Сухаревський.

Він заявив, що всі операції України враховують різноманітні розвіддані, зокрема щодо радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та захищеності об'єктів.

"Планування — наше все. Без цього ніяк", — наголосив командувач СБС.

Раніше повідомлялося, що через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували Харків, що відомо про наслідки влучань і яка ситуація в місті.

Читайте також: