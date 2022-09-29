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ЗСУ почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих росіян

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ЗСУ почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих росіян

Фото: Associated Press

Українські захисники вже почали звільняти Луганщину від російських загарбників. Крім того, в українському полоні вже з’явилися щойно мобілізовані окупанти.

Українські захисники не зупинилися на звільнених територіях Харківщини та продовжили звільняти рідну землю від загарбників.

Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема, ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують лиманське угруповання росіян. Також українська армія почала визволяти Луганську область. 

Сили оборони сковують ворога і на Херсонщині, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро. А перші свіжомобілізовані росіяни – уже в полоні українських військових. Це свідчить про те, що російське командування кинуло на фронт непідготовлених і небоєздатних "мобіків".

Нагадаємо, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонений "мобік" розповідає, за яких обставин потрапив на війну до України.

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