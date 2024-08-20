Війська повернулися до нормування снарядів через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення до Курської області.

Після початку операції в Курській області українські війська, які стримують ворога у Донецькій області, повернулися до нормування снарядів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Як повідомив журналістам один із командирів української артилерійської бригади на сході держави, частково причиною наступу російської армії стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ.

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"Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат – вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом – через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення до Курської області Росії", – йдеться у статті.

Автори матеріалу з посиланням на неназваного високопосадовця повідомили, що навіть за кілька днів до початку операції на Курщині оборона на Донеччині "давала тріщину". У публікації йдеться, що російські війська прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста, "і наближаючи Москву до її заявленої мети – повного контролю над Донецькою областю".

Офіційні особи-учасники операції на Курщині сказали журналістам, що для забезпечення цієї операції Україна перекинула понад 10 тис. бійців, зокрема багато військових із елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, із Донеччини та Харківщини.

Повідомляється, що в Курській операції брали участь щонайменше 20 українських підрозділів. Деякі з них мали бути резервними силами, щоб допомогти зміцнити лінії оборони, і дозволити перепочити військам на основних напрямках фронту.

Співрозмовники видання вказали, що українські офіцери і піхотинці, які беруть участь в операції на Курщині, також стикаються зі ще тривалішим перебуванням на передовій без ротації.

"Зараз ніхто не може попросити (про ротаційну перерву – ред.). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області – ред.)", – сказав журналістам один з військових.

Автори статті з посиланням на інформацію аналітика відкритих джерел Naalsio вказують, що в Курській операції Україна втратила 51 одиницю військової техніки, зокрема німецькі БМП Marder, американські Stryker і ракети Himars, а росіяни втратили 27 одиниць військової техніки.

Водночас, пише видання, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнили, що східний фронт так само важливий, як і Курська операція.

До слова, за оцінками професора міжнародної економіки Стокгольмського університету Ларса Калмфорса, західні країни здатні мобілізувати значні ресурси та фактично "оплатити" перемогу України у війні без особливого впливу на рівень життя населення цих держав.

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