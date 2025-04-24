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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ почали використовувати гаубиці часів Другої світової: наскільки вони ефективні

Греція та Португалія передали ЗСУ американські гаубиці М114А1.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Американські гаубиці М114А1

Гаубиця М114А1. Фото: mag_vodogray

У мережі з’явилися кадри тренувань українських артилеристів із буксованими гаубицями М114А1 — зброєю, створеною ще під час Другої світової війни. Незважаючи на свій вік, можуть бути корисними на сучасному полі бою.

Про це повідомило видання Defense Express.

М114А1 розроблялася з 1939 по 1941 рік, а виробництво тривало до 1953-го. У 2022 році Португалія передала Україні перші гаубиці цього типу, а в 2024-му Греція через Чехію відправила 70 одиниць. Цікаво, що самі греки отримали їх від США ще в 1951 році, а в 2012-му зняли з озброєння.

Гаубиця має калібр 155 мм, але короткий ствол (23–24,5 калібру), що обмежує дальність стрільби 14,6 км. Для порівняння, радянська Д-20 (152 мм) стріляє на 17,4 км. Крім того, швидкострільність М114А1 — лише 2 постріли/хв, що робить її вразливою для ударних БПЛА.

Проте, як зазначають експерти, М114А1 можна ефективно використовувати, вкопуючи у землю. Це дозволяє вести вогонь із більш захищених позицій, компенсуючи нестачу дальності.

У 1980-х Данія, Нідерланди та Норвегія модернізували M114, збільшивши довжину ствола до 39 калібрів. Це дозволило стріляти на 18-32 км залежно від снаряда. Однак українські M114A1, судячи з усього, залишаються в оригінальній конфігурації — і навряд чи отримають оновлення.

Нагадаємо, авіаексперт вказав на важливу деталь сьогоднішнього обстрілу.

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