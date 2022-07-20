ЗСУ починають другий етап підготовки до контрнаступу на півдні: експерт розповів деталі

Збройні сили України, ймовірно, вже розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на півдні.

Про це заявив військовий експерт Денис Попович в ефірі "Радіо НВ".

Він звернув увагу, що крім знищення ворожих складів на передовій удари також завдаються по об'єктах ППО окупантів.

"Авіація зможе більше активно працювати. Якщо так, то це ще більше розширює наші можливості щодо знищення інфраструктури РФ. У нас починається другий етап підготовки до контрнаступу — очищення повітря для дій української авіації. Це дуже важливий аспект і, одночасно, спонукання російської армії до чергового "жесту доброї волі" — щоб вони добровільно відступили з Херсонської області", — зазначив Попович.

Водночас експерт сумнівається, що росіяни відступлять з півдня під тиском України.

Раніше експерт CIT Кирило Михайлов назвав дві умови для деокупації півдня.

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