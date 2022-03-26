ЗСУ починають переходити в наступ: окупанти вистрілюють всі боєкомплекти, аби їх якнайшвидше забрали з України

Почастішали випадки, коли диверсанти покидають свою техніку або здаються в полон через проблеми з забезпеченням.

Збройні Сили України на багатьох напрямках переходять в успішний наступ і вигонять противника з української території.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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"Стосовно можливого оточення Києва, знову ж таки - я не хотів би розкривати деталей всіх спеціальних заходів і операцій, які проводять Збройні Сили України. Але можу наголосити на тому, що українська армія не лише обороняється. На дуже багатьох напрямках і в багатьох операційних зонах Збройні Сили України переходять в успішний наступ і відкидають противника", — заявив Мотузяник.

За його словами, наразі ворог намагається скріше втримати ті позиції, які раніше були захоплені. Водночас почастішали випадки, коли диверсанти покидають свою техніку або здаються в полон через проблеми з забезпеченням.

"Ми маємо непоодинокі випадки, коли російські вояки кидають техніку, в якій просто закінчилося пальне. А також маємо приклади, коли російські військовослужбовці масово здаються в полон. У нас є підтверджені випадки, коли, саботуючи накази російського командування, військовослужбовці збройних сил росії намагаються хаотично, неприцільно вистрілити в бік наших населених пунктів увесь боєкомплект, аби поставити своє керівництво перед фактом: мовляв, "у нас немає зброї, у нас немає пального, будь ласка, нас звідси забирайте". Такі випадки також у нас підтверджені", — розповів Мотузяник.

Речник Міноборони наголосив, що Збройні Сили України зрештою виженуть ворога з нашої території.

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