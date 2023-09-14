ЗСУ поцілили в російського окупанта з FPV-дрона: епічний момент потрапив на відео

Воїни завдали влучного удару по окупантові, який намагався заховатися в окопі.

Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах з трьох ракурсів видно пряме влучання українського FPV-дрона в російського окупанта. За словами Бутусова, влучний постріл зробили бійці 82-ї бригади ДШВ ЗСУ.

ЗСУ поцілили в російського окупанта з FPV-дрона: момент потрапив на відео

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Сили оборони України 12 вересня завдали потужного удару по позиціях росіян. Момент вдалося зафіксувати на відео, яке показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, на Херсонщині українські воїни знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Предел-Э" та станцію РЕБ "Леер-2". Відео влучання показав український блогер і громадський діяч Денис Казанський.

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