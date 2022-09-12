ЗСУ показали бойову роботу зенітних комплексів, які збивають ракети РФ (відео)

Повітряні сили Збройних сил України вчора, 11 вересня, знищили 9 із 12 ракет, які російські окупанти випустили по критичній інфраструктурі.

Відео бойової роботи зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряного командування "Схід" показали в Мережі.

Зазначається, що ворожі ракети також знищував підрозділ повітряного командування "Центр". Російською армією було здійснено 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування – "Калібр" та Х-101.

Нагадаємо, Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії.

Чи залишаться українці без електроенергії через відключення Запорізької АЕС

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