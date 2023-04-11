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ЗСУ показали кадри знищення ворожого міномету разом з боєкомплектом (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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307
Час на прочитання
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ЗСУ показали кадри знищення ворожого міномету разом з боєкомплектом (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Внаслідок успішних дій українських військових, ворожа ціль була знищена.

Збройні сили України виявили та атакували російський мінометний розрахунок.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Знищення російського міномета разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 24 лютого 2022-го до 11 квітня 2023-го ЗСУ знищили 179 320 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 500 військових.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ.

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Дата публікації
Перегляди
307
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