Українські військові взяли в полон нову партію росіян під час боїв у Курській області.

Опубліковано нові кадри взяття в полон російських військових у Курській області РФ.

Відповідне відео показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

"Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд", - ідеться у підписі до відео, яке оприлюднив генерал-лейтенант Павлюк.

Зазначається, що того дня окрема механізована степова бригада взяла в полон 13 росіян, 4 з них були з серйозними пораненнями.

"Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок - підняття білого прапора", - написав Павлюк.

ЗСУ показали нові кадри взяття в полон росіян у Курській області: відео

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Україна і Росія мають просування в Курській області. Зокрема, українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого, а також на захід і північ від Медвежого.

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