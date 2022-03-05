ЗСУ показали особисті речі військового РФ: кожний солдат розумів свої бойові завдання

Військовий мав увесь необхідний пакет документів.

Військовослужбовці ЗСУ показали артефакти з бойової машини російської арміі та з особистих речей її екіпажу, який знешкодили під Василівкою.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

В опублікованому відео він показав, що було в портфелі одного з окупантів. "Описи документів, вкотре доводять, що "іхтамнети" є військовослужбовцями РФ, і загарбник має заздалегіть підготовленний план", - йдеться у повідомленні Старуха

Висновки, які можна зробити з огляду на знайдені артефакти:

Судячи з записів, на початку наступальної операції цей екіпаж з території РФ перекинули на територію тимчасово окупованого Криму по Керчинському мосту у складі підрозділів 42-ї та 19-ї дивізії.

За даними ЗСУ, 42-а дивізія дислокується в Чечні, а 19-та у Владикавказі та північній Осетії.

Проаналізувавши зброю, можна дійти висновку, що військовослужбовець, якому вона належала, активно брав участь в бойових діях на території Чечні та на території Грузії 2008-го. Скоріш за все користувався нею і на заходах бойової підготовки.

Комплект документів, який був в командирській сумці, свідчить про те, що противник чітко розумів: хто він такий, які в нього бойові завдання.

Відповідно до записів, 70-й та 71-й полк 42-ї дивізії готувався до активних наступальних дій. Кожен солдат мав чітко визначені завдання щодо захоплення території нашої країни.

Наявність медичної книжки у військовослужбовців дає підстави вважати, що військові РФ не збиралися швидко повертатися до Росії. Це свідчить про те, що вони мали намір лишитися тут на постійній основі.

Документи саме цього окупанта говорять про те, що він брав участь в Армянсько-Азербайджанскій війні.

"Можемо констатувати, що кожен окупант, який зараз перебуває на території України, має при собі комплект документів прихованого управління військами, які забезпечують йому можливість керувати особистим складом під час ведення бойових дій. Вони не заблудилися. Вони свідомо прийшли на нашу землю для того, щоб вбивати, палити та нести втрати", - йдеться у повідомленні Старуха.