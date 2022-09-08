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ЗСУ показали погони з картону підполковника "елітних" російських ВДВ (фото)

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ЗСУ показали погони з картону підполковника "елітних" російських ВДВ (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Погони з картону, домовина з поліетилену", - пожартували українці в Мережі.

У Генеральному штабі Збройних сил України показали погони підполковника "елітних" російських ВДВ (повітрянодесантних військ), виготовлені з картону.

Фото опублікували на сторінці в Facebook.

"Погони з картону для підполковника "елітних" ВДВ  - схоже, з логістикою у росіян не дуже. З рубрики "Друга армія світу" - бутафорія", - йдеться під фото.

Українці посміялись з "другої армії світу" в коментарях.

"Погони з картону, домовина з поліетилену) На що заслужили) Точніше, до чого дослужилися)",

"Картонно-пакетні війська))",

"І як він їх обмиє?) Хоча, схоже, навіть не встигне...",

"Яка армія такі й погони", - написали в Мережі.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін намагався спростувати доповідь МАГАТЕ від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, але заперечив сам собі. Путін заплутався у своїх поясненнях щодо наявності російської військової техніки на ЗАЕС.

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