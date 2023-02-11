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ЗСУ показали уламки збитої російської ракети "Калібр", які знайшли на Вінниччині: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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ЗСУ показали уламки збитої російської ракети "Калібр", які знайшли на Вінниччині: фото

Фото: Associated Press

Окупанти запустили цю ракету з моря.

Повітряні сил ЗСУ показали уламки збитої російської ракети, які знайшли у Вінницькій області. Саме такою зброєю російські терористи обстрілювали Україну 10 лютого. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів. Щоб узкіє не сумнівались!", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили ЗСУ / ©
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ракетний обстріл України 10 лютого 

10 лютого російські терористи влаштували черговий масований ракетний обстріл України. Окупанти вкотре атакували нашу енергетичну інфраструктуру, щоб під час морозів залишити українців без світла та тепла. 

Росіяни випустили по нашій державі 71 ракету, 61 з яких вдалось збити. Проте окупанти поцілили по кількох енергетичних об'єктах. Через це у кількох регіонах виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема 50% Хмельницького і досі без електрики. 

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
684
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