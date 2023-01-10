ЗСУ показали унікальні кадри захоплення позицій окупантів на околицях Бахмута (відео)

В результаті операції бійці ССО знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.

У Силах спецоперацій ЗСУ показали унікальне відео з околиць Бахмута із захопленням позицій російських військ та знищенням ворога.

Відповідний ролик опублікували на Facebook-сторінці командування ССО.

Згідно з повідомленням, уночі оператори ССО під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони влаштували штурм опорного пункту, який утримували російські окупанти. Раніше цей пункт утримувався захисникам України, але був втрачений внаслідок атак ворога.

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"Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій", – зазначається в повідомленні.

У командуванні додали, що в результаті операції бійці ССО знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення противника на околицях Бахмута. Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати. Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак. Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових. Опубліковано Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Вівторок, 10 січня 2023 р.

Нагадаємо, за офіційними даними ЗСУ, Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де відбуваються найзапекліші бої. Окупанти максимально сконцентрували там свої боєздатні підрозділи, зокрема й найпідготованіші групи ПВК "Вагнер".

Водночас військовий експерт Роман Світан зауважив, що загарбники протягом "різдвяного перемир'я" перегрупували війська, вивели бійців "Вагнера" з-під Бахмута і перекинули практично всю компанію на Соледар.

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