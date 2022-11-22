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ЗСУ показали відео, як з першого удару підбили російський танк

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ показали відео, як з першого удару підбили російський танк

Фото: Associated Press

У Збройних силах показали як одним пострілом влучили по російському танку. Ворожа техніка спалахнула, а окупанти почали панічно метушитися.

Українські захисники показали, як влучним пострілом ліквідували ворожий танк.

Відео вдалої роботи оприлюднили 22 листопада на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук.

"Майстер клас від артилеристів", - підписали відео військові.

Зазначається, що влучного артилерійського удару по окупантах завдали бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

На відео видно, що відбувалося це дійство, найімовірніше, влітку. Після пострілу танк окупантів загорівся, а поблизу нього заметушилися росіяни.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як влучно атакували гранатами позиції російських окупантів під Бахмутом на Донеччині. Українські захисники поцілили просто в окопи російських загарбників.

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Дата публікації
Перегляди
440
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