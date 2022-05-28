ЗСУ показали, як французькими гарматами Caesar знищують окупантів на Донбасі (фото)

ЗСУ показали, як французькими гарматами Caesar знищують окупантів на Донбасі (фото)

Українські артилеристи з бригади "Запорізька Січ" добре освоїли та ефективно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

Так, влучним вогнем з Caesar українські війська знищили два російські танки, дві бойові машини десанту і вантажівку з боєкомплектом у зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомили у штабі ООС, опублікувавши відповідні фото.

"Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR і ефективно нищать російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневогоураження по окупантах 155-міліметровими снарядами.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек – "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!" – описали процес у штабі ООС.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, до України вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

Помилки надто дорогі: як саперів вчать розміновувати

Читайте також: