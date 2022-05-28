Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ показали, як французькими гарматами Caesar знищують окупантів на Донбасі (фото)

Дата публікації
Перегляди
1505
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook
© Операція об'єднаних сил / Facebook

Українські артилеристи з бригади "Запорізька Січ" добре освоїли та ефективно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

Так, влучним вогнем з Caesar українські війська знищили два російські танки, дві бойові машини десанту і вантажівку з боєкомплектом у зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомили у штабі ООС, опублікувавши відповідні фото.

"Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR і ефективно нищать російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневогоураження по окупантах 155-міліметровими снарядами.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек – "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!" – описали процес у штабі ООС.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, до України вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

Помилки надто дорогі: як саперів вчать розміновувати

Помилки надто дорогі: як саперів вчать розміновувати

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація