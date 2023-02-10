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ЗСУ показали, як на півдні захисники України з ПЗРК збили російську ракету: захопливе відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ЗСУ показали, як на півдні захисники України з ПЗРК збили російську ракету: захопливе відео

Загалом на півдні вдалось збити 15 російських ракет.

Українські захисники 10 лютого під час масованого обстрілу на півдні України з ПЗРК збили російську ракету

Відео оприлюднило Повітряне командування "Південь". 

"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь", під час сьогоднішнього ракетного удару країни-окупанта, влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", - йдеться у повідомленні. 

За даними повітряного командування "Південь", у зоні їхньої відповідальності вдалось збити 15 російський ракет: 13 ворожих цілей знищено над Одещиною, 2 – над Миколаївщиною.

Масований ракетний обстріл України 10 лютого 

10 лютого російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. По нашій державі окупанти випустили 71 ракету, з яких 61 - збили наші захисники. 

Російські терористи традиційно атакували енергетичний сектор України. У кількох областях пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та стались перебої з електропостачання. Окупанти від 10 жовтня завдають масованого ракетного удару по нашій енергетиці, щоб під час морозів залишити українців без світла та тепла. 

Вибухи 10 лютого лунали майже в усіх регіонах України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3501
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