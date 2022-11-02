ЗСУ показали, як перетворили військову техніку окупантів на купу металобрухту (відео)

Захисники з Січеславської 25-ї повітряно-десантної бригади показали успішну роботу по окупантах та їхній техніці.
Українські захисники показали, як влучними ударами знищують ворожу техніку.
Відповідне відео показали в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Військові демілітаризують російський металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на відео показана робота військових Січеславської 25-ї повітряно-десантної бригади. Де саме це відбувалося — не вказано.
На кадрах видно, як ЗСУ вдалося уразити військову техніку окупантів, яка була розміщена у лісосмузі. Після влучання українського снаряда вона загорілася та вибухнула.
Нагадаємо, в Україні вбито командира вертолітного полку РФ. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК "Вагнер".
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