ЗСУ показали, як за раз знищили кілька десятків окупантів: "Дарма скептики не вірять цифрі у майже 100 тис"

Українські військові показали, як за один раз знищили кілька десятків ворогів.

Українські захисники показали, як щодня збільшують кількість "хороших росіян".

Відповідне відео з'явилося на Телеграм-каналі "СтратКому ЗСУ".

"Деякі скептики не дуже довіряють цифрі у майже 100 000 мертвих росіян. Дарма. На українській землі вони вмирають пачками. На цьому відео можна побачити, як в один момент мінусують пару десятків окупантів", - сказали військові.

У ЗСУ додали, що цифра у майже сто тисяч втрат ворога — це ще "дуже скромні підрахунки".

Нагадаємо, протягом доби, 17 грудня, Збройні сили України ліквідували 420 окупантів. Так, загальні втрати Росії у війні проти України наближаються до 98 тисяч солдат.

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