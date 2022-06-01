ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту

Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів.
На відео видно, як в одній із зон бойових дій рухається російська техніка, яку помітили ЗСУ та оперативно знищили.
Про це повідомили Сухупутні війська ЗСУ.
"Знищення окупантської колони з висоти пташиного польоту", - підписали відео українські захисники.
ЗСУ оперативно знищили російську колону. Перелякані окупанти, яким вдалось вижити, покидали свою техніку та почали тікати у поля.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав місцевих жителів не повертатись поки додому. Він розповів, що ЗСУ на півдні України пішли у наступ, а тому російські окупанти підривають мости та посилюють обстріли Миколаєва.
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