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ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту

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ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту

Фото: скриншот з відео

Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів.

На відео видно, як в одній із зон бойових дій рухається російська техніка, яку помітили ЗСУ та оперативно знищили. 

Про це повідомили Сухупутні війська ЗСУ. 

"Знищення окупантської колони з висоти пташиного польоту", - підписали відео українські захисники. 

ЗСУ оперативно знищили російську колону. Перелякані окупанти, яким вдалось вижити, покидали свою техніку та почали тікати у поля. 

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав місцевих жителів не повертатись поки додому. Він розповів, що ЗСУ на півдні України пішли у наступ, а тому російські окупанти підривають мости та посилюють обстріли Миколаєва.

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