ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту

ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту

Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів.

На відео видно, як в одній із зон бойових дій рухається російська техніка, яку помітили ЗСУ та оперативно знищили.

Про це повідомили Сухупутні війська ЗСУ.

"Знищення окупантської колони з висоти пташиного польоту", - підписали відео українські захисники.

ЗСУ оперативно знищили російську колону. Перелякані окупанти, яким вдалось вижити, покидали свою техніку та почали тікати у поля.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав місцевих жителів не повертатись поки додому. Він розповів, що ЗСУ на півдні України пішли у наступ, а тому російські окупанти підривають мости та посилюють обстріли Миколаєва.

Читайте також: