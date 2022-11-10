ЗСУ показали, як звільнили ще один населений пункт на Харківщині: один із окупантів злякався і самоліквідувався

Львівські десантники звільнили ще один населений пункт в Харківській області. Один із російських окупантів, коли почув про наступ ЗСУ, вчинив самогубство.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили весь підрозділ російських окупантів та звільнили один із населених пунктів Харківської області.

Прикметно, що один із російських окупантів, почувши про наступ українських десантників, вчинив самогубство. Росіянин ймовірно наслухався своєї пропаганди та боявся потрапити до полону.

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Контрнаступ на Харківщині

Українські захисники у вересні здійснили успішний контрнаступ в Харківській області та звільнили багато населених пунктів, які були окуповані ще від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Серед них - Ізюм та Куп'янськ.

Росіяни і досі нещадно обстрілюють звільнені території Харківщини. Так, 9 листопада, російська армія обстрілювала населені пункти у Харківській області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією. Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

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