ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське: деталі і що там відбувається зараз

Захисники звільняли село під щільним вогнем авіації та артилерії ворога.

Після звільнення села Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив 28 липня.

"Під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.

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Він також повідомив, що російські окупанти здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки на Донеччині.

Загарбники продовжують чинити потужний спротив, переміщують свої підрозділи та війська, активно застосовують резерви.

Додамо, що українські військові показали відео, як звільняли Старомайорське. Деокупацію провели бійці 35 ОБрМП разом із 7-м окремим батальйоном "Арей" УДА.

Звільнення Старомайорського: захисники показали кадри деокупації

Що відомо про звільнення Старомайорського

Про успішну деокупацію Старомайорського на Донеччині напередодні ввечері повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас моніторингова група DeepState поінформувала, що битва за населений пункт була дуже довгою та важкою.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, після звільнення українськими захисниками Старомайорського деякі російські джерела висловили стурбованість щодо спроможності окупантів утримати село Урожайне на Донеччині, розташоване приблизно за 2,5 км від деокупованого населеного пункту. Аналітики також повідомили, що загарбники здійснили 27 липня невдалі наземні атаки, аби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського.

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